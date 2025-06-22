Баскетболисты из Химок стали призерами международного турнира

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках выступили на международном турнире по баскетболу 3×3 Sirius Cup Junior. В результате они завоевали бронзовую медаль.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Сергей Моня вручили юным баскетболистам заслуженные награды.

В состав команды «Khimki Power» вошли Максим Куплинов, Герман Мещерский, Мартин Сибагатуллин и Арсений Чавыкин — юноши до 12 лет. Они выступали под руководством тренера Ивана Гульдеева.

В соревновании приняли участие спортсмены из восьми стран, включая Китай, Бразилию, Сербию и Египет. Игры провели на федеральной территории «Сириус» Краснодарского края.

Спортивную школу по баскетболу в Химках открыли в 1975 году. Она получила статус олимпийского резерва. Воспитанники регулярно принимают участие в первенстве России и занимают призовые места. СШОР № 1 — один из лидеров детско-юношеского баскетбола в Подмосковье.