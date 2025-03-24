Баскетболисты из Химок представят округ в финале всероссийских соревнований

Юные баскетболисты из спортивной школы олимпийского резерва № 1 завоевали бронзовые медали на всероссийском турнире. Полученный результат подарил им путевку в финал соревнований.

Турнир длился несколько дней. Спортсмены из Химок победили в трех из пяти сыгранных матчей. Казанскую команду «Уникс-Юниор» они обошли со счетом 45:44, Московскую спортивную школу имени Гомельского — 47:42, столичный «Динамо» — 60:41. Таким образом, баскетболисты из Химок выиграли бронзовую медаль и попали в финал.

Сопровождал ребят тренер Владимир Трунов. Он поддерживал спортсменов и помогал им сформировать тактическую программу.

Напомним, что ранее в финал турнира всероссийского уровня вышли ученики спортивной школы Олимпийского резерва под руководством Дмитрия Волохова. Баскетболисты 2011 года рождения также стали бронзовыми призерами.