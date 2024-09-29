Баскетболисты из Химок представят округ на Кубке России 30 сентября

Мужская и женская баскетбольные команды Khimki Power выступят на всероссийских соревнованиях в игре три на три. За Кубок России спортсмены поборются 30 сентября и 1 октября на федеральной территории «Сириус».

Сейчас команды Khimki Power Центра спортивной подготовки № 5 активно тренируются перед предстоящим турниром на сборах в подмосковном спорткомплексе GoPark. Баскетболисты отрабатывают игровые и технические навыки.

«В прошлом году мы зарекомендовали себя, как молодую и настойчивую команду. На юношеском уровне у нас уже есть определенный запас опыта, и там мы выступаем хорошо. У нас самая молодая команда, все игроки младше 23 лет. На взрослом уровне пока что не хватает опыта», — рассказал главный тренер мужской команды Khimki Power Даниил Абрамовский.

Парни сразятся за Кубок России 30 сентября, девушки примут участие в играх 1 октября. Результаты турнира объявят на следующий день.

Напомним, что женская команда заняла четвертое, а мужская — седьмое места на завершившемся чемпионате России. Помимо этого, спортсменки стали серебряными призерами гранд-финала и завоевали награду «Открытие сезона». Парни выиграли у сильнейших коллективов Сербии и Черногории.

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