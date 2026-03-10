Баскетболисты из Химок победили в выездном матче Суперлиги

Клуб «Химки» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Fonbet. Игра против ижевского «Купола-Родники» состоялась 8 марта и завершилась со счетом 80:76.

Соперники шли на равных на протяжении трех четвертей, и только в заключительной части встречи химчанам удалось склонить чашу весов в свою сторону.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Владислав Шарапов и Виктор Заряжко — оба набрали по 13 очков. Шарапов также сделал шесть подборов, а Заряжко добавил четыре голевые передачи. Артем Востриков записал на свой счет 11 очков и семь подборов.

Внесли вклад и другие игроки команды: Павел Лобарев набрал шесть очков и отдал три передачи, Денис Викентьев заработал шесть очков и три подбора, а Сергей Михалев отметился тремя очками и восемью подборами.

Эта победа особенно важна после недавнего поражения от лидера чемпионата — «Темп-СУМЗ», которое прервало победную серию химчан.

Впереди у клуба домашние игры: 19 марта команда примет на своей площадке «Югру», а 22 марта встретится с уфимским «Динамо». Оба матча можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте баскетбольного клуба.

Выигрыш в Ижевске позволил химчанам сохранить хорошие позиции в турнирной таблице и продолжить борьбу за выход в плей-офф.