Сегодня 15:11 Баскетболисты из Химок победили в турнире с «Зенитом-2» 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки Подмосковье

Спортсмены

Баскетбол

Баскетболисты клуба «Химки» одержали победу в турнире с «Зенитом-2». Игра прошла в рамках чемпионата Суперлиги и закончилась со счетом 79:70.

Команда Андрея Мальцева начала игру активно, забрав преимущество, которое удерживала до конца первой половины. Во второй четверти «Зенит-2» сократил отставание, и третья четверть прошла в равной борьбе. К последним десяти минутам представители Подмосковья снова вышли вперед с отрывом в 10-12 очков.

Следующий матч команда проведет 15 декабря против «Динамо» из Владивостока на домашней арене. Начало игры — в 19:00, вход свободный.

Напомним, баскетбольный клуб «Химки» основали в 1997 году. Это один из ведущих клубов России и Европы. Команда — двукратный победитель Кубка Европы, чемпион Единой Лиги ВТБ, 11-кратный серебряный призер чемпионата России. В 2023 году клуб стал бронзовым призером Суперлиги и участником «Финала Четырех». В прошлом сезоне команда завоевала серебро Суперлиги, одержав 26 побед в 30 матчах.