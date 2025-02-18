Баскетболисты из Химок победили в матче против «Металлурга»

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в домашнем матче чемпионата Суперлиги. Игра против команды из Магнитогорска завершилась со счетом 69:64.

Соперники из Магнитогорска перед началом игры занимали последнюю строчку общей турнирной таблицы. Несмотря на это, противостоять им оказалось не так просто. Вырваться вперед к большому перерыву спортсменам из Химок удалось только на шесть очков. Начинать все сначала химкинским баскетболистам пришлось в последней четверти, так как за третью десятиминутку соперник сократил разрыв до минимального одного бала.

Кириллу Попову, Александру Мальцеву и Федору Ключникову удалось реализовать четыре трехочковых. Преимущество команде подарили и Сергей Михалев с Ильей Сорокиным.

Следующий матч баскетболисты из Химок проведут 27 февраля во Дворце спорта «Динамо». Ребятам предстоит встретиться с московским «ЦСКА-2». Игра начнется в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте команды.