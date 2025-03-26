Баскетболисты из Химок передали Шереметьевскому приюту корм для собак

Игроки «ЦСП-Химки» посетили Шереметьевский приют для собак и передали гипоаллергенные корма и дезинфицирующие средства. Благотворительное мероприятие прошло в рамках акции «День добрых дел», организованной Министерством спорта Московской области.

Волонтеры провели для гостей экскурсию, показали территорию, помещения и вольеры. Они также рассказали баскетболистам о работе приюта. Спортсмены пообщались и погуляли с животными.

«У нас несколько баскетбольных команд. В благотворительных акциях мы стараемся задействовать всех игроков. И сегодня ребята из „ЦСП-Химки“ посетили приют для собак. Именно с этой командой мы здесь впервые, но раньше тоже приезжали неоднократно с другими баскетболистами», — отметила пресс-секретарь Центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина.

Игроки регулярно участвуют в благотворительных акциях: навещают детей в социальных центрах, проводят мастер-классы для школьников, поздравляют ветеранов и помогают баскетбольным школам в Донецкой Народной Республике.

Отметим, что Шереметьевский приют — единственный в России, специализирующийся на питбулях и амстаффах. Сейчас в нем содержится около 210 собак, из которых 150 — представители этих пород. Некоторые животные поступают из-за границы. Сотрудники приюта оказывают питомцам ветеринарную помощь, занимаются их социализацией и помогают найти новый дом. Каждый месяц специалистам удается пристроить до 20 собак.