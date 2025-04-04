Баскетболисты из Химок одержали вторую победу в четвертьфинале Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» успешно провел домашнюю встречу чемпионата Суперлиги, обыграв «Динамо» из Владивостока. Итоговый счет матча — 83:74 в пользу химчан.
С первых минут хозяева продемонстрировали уверенную игру. В первой четверти Кирилл Попов, Владислав Шарапов и Глеб Суворов реализовали несколько точных бросков, обеспечив команде преимущество в девять очков.
Во втором игровом отрезке «Динамо» смогло сократить разницу до двух очков. Однако точные атаки Виктора Заряжко и Кирилла Попова позволили «Химкам» вновь выйти вперед и сохранить лидерство до конца встречи.
Теперь химчан ждет выездная игра, которая пройдет 5 апреля. Третий, а возможно и решающий матч четвертьфинала состоится во Владивостоке в 11:15. Любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию игры на официальном сайте клуба «Химки».
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