Баскетболисты из Химок обыграли соперников в матче чемпионата России

Подмосковные спортсмены команды «ЦСП-Химки» выиграли в первом домашнем матче чемпионата России по баскетболу. Они обыграли соперников из екатеринбургского клуба «ТСК-УРАЛ-УрГУПС».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, итогом первых 10 минут стал счет 17:14 в пользу химчан.

Во второй части соревнований команде из Екатеринбурга удалось сравнять счет, но подмосковные баскетболисты вырвались вперед, одержав победу со счетом 17:62.

Как пояснили в ведомстве, на сегодняшний день клуб «ЦСП-Химки» находится на четвертой строчке рейтинга регионального чемпионата, а 31 октября спортсменам предстоит сыграть с тобольским «Нефтехимиком».

Турнир провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.