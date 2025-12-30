Баскетболисты из Химок обыграли команду «Югра» в чемпионате Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» успешно провел выездную встречу чемпионата Суперлиги. Они победили команду «Югра» из Сургута со счетом 79:63.

Баскетболисты из Химок начали матч активно, захватив лидерство в первой четверти и не позволив сопернику развить наступление. Вторая четверть завершилась вничью.

Подопечные главного тренера Глеба Плотникова сохранили бдительность и в третьей четверти «Химки» усилили контроль над игрой, реализовав преимущество в скорости и защите, что привело к отрыву в 20 очков. «Югра» активизировалась в финальной четверти, сократив разрыв до 16 очков, однако химчане уверенно довели матч до победы.

Домашний матч в Баскетбольном центре «Химки» состоится 7 января в четвертьфинале Кубка России против команды «МБА-МАИ». Начало в 19:00, вход свободный.

Следующая игра Суперлиги состоится 11 января. Спортсмены из Химок выступят против «Новосибирска». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.