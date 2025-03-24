Баскетболисты из Химок обыграли «Динамо» и завершили регулярный сезон Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» завершил регулярный сезон Суперлиги уверенной победой. В финальном матче команда одолела «Динамо-Владивосток» со счетом 78:67 и теперь готовится к плей-офф.

Первая четверть прошла в равной борьбе. Во второй десятиминутке «Химки» сделали ставку на атаки из-под кольца, что позволило им уйти на большой перерыв с преимуществом в три очка.

В заключительной четверти хозяева площадки пытались отыграться, но химчане не позволили им сократить отставание до критического уровня. Итоговый счет — 78:67 в пользу «Химок».

Сезон в регулярном чемпионате для «Химок» завершен, впереди — плей-офф. Восьмерка сильнейших команд начнет борьбу за титул 30 марта. Первые два матча серии подмосковный клуб снова проведет против «Динамо» — встречи состоятся 30 марта и 1 апреля на домашней арене «Химок».

Баскетбольный клуб «Химки» основан в 1997 году. За свою историю он неоднократно становился одним из сильнейших не только в России, но и на международной арене. Команда дважды выигрывала Кубок Европы, становилась чемпионом Единой лиги ВТБ, завоевывала Кубок России и 11 раз становилась серебряным призером чемпионата страны.