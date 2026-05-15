Баскетболисты из Химок обыграли ЧБК в третьем матче финальной серии

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над челябинским баскетбольным клубом в третьем матче финальной серии со счетом 80:72. Поединок прошел на домашней арене хозяев.

До этой встречи счет в серии был 2:0 в пользу челябинцев — два первых матча прошли в Челябинске и завершились победами хозяев; во втором поединке соперник выиграл со счетом 77:69.

«В большом перерыве матча чествовали воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 1 — ребят, которые своими победами, дисциплиной и упорством прославляют Химки на областном и всероссийском уровнях», — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

Выигранный на своем паркете третий матч позволил «Химкам» сократить отставание. Поддержка трибун и игра на знакомой площадке помогли хозяевам переломить ход серии и сохранить интригу в борьбе за титул.

Депутат партии «Единая Россия» Валентин Герасимов отметил, что Химки всегда были и остаются территорией спорта, больших побед и сильных команд. Это результат общей работы. При поддержке партии в округе открывают новые спортивные площадки, комплексы, проводят соревнования разных уровней.

Четвертый матч серии пройдет в субботу, 16 мая, в 14:00 в Баскетбольном центре «Химки» по адресу улица Кирова, владение 27. Вход свободный — болельщиков приглашают прийти и поддержать команду в борьбе за золото чемпионата.