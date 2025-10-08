Баскетболисты из Дзержинского стали победителем всероссийского турнира

​На столичной спортивной базе «Олимпийские надежды» со 2 по 6 октября прошли всероссийские соревнования по баскетболу «Быстрый прорыв» среди команд с участниками 2014 года рождения. Золотые медали выиграли баскетболисты команды «Орбита» из Дзержинского.

Подмосковные спортсмены одержали победу в пяти матчах.

«Мы уже третий раз выходим в финал этих соревнований, но взять золото удалось только сейчас. Ребята боролись за каждый мяч практически в каждом эпизоде игры. Приятно, что наш подмосковный коллектив дал бой сильнейшим командам Москвы. Боевой настрой и уверенность в своих силах позволили достичь желаемого результата», — отметил главный тренер команды Максим Егоров.

Золотые медали получили следующие спортсмены: Елисей Князев, Егор Коротков, Денис Генералов, Егор Нурдинов, Артем Шиманов, Роман Донодин, Дамир Хайруллин, Георгий Кича, Семен Пушкарев, Александр Овечкин, Александр Саркисян, Глеб Шемякин, Артем Карпенко, Матвей Шумилов, Борис Николаев и Григорий Медведко.

Турнир провели в рамках государственной программы «Спорт России».