Баскетболисты из Черноголовки стали призерами суперфинала «Кубка Феникса»

1 апреля в Черноголовке прошел суперфинал открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди юношей 2012 года рождения. Спортсмены из Черноголовки заняли второе место, продемонстрировав высокий уровень игры.

В турнире приняли участие восемь команд из семи городов России, включая Ярославль, Тольятти, Саратов и Самару и Московскую область. Черноголовская команда под руководством Ларисы Андренко, показала отличные результаты на протяжении всего сезона, что позволило ей выйти в суперфинал.

«Кубок Феникса» — открытый межрегиональный турнир по баскетболу, проводимый среди юношей и девушек в возрастных категориях от 10 до 14 лет. В соревнованиях участвуют более 180 команд из 38 городов России и Белоруссии. Турнир состоит из нескольких этапов, включая групповые игры и суперфинал, где определяются победители.

Ранее, в декабре 2024 года, черноголовские баскетболисты заняли первое место на международном турнире «Кубок Феникса» в Минске, подтвердив свой высокий уровень подготовки.