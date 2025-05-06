Баскетболисты «Химок» выиграли второй матч против «Зенита-2»

Баскетболисты из Химок одержали победу во втором матче за бронзовые медали Суперлиги. Спортсмены вновь сошлись с командой из Санкт-Петербурга «Зенит-2» и выиграли со счетом 101:85.

Спортсмены из Химок уверенно повели себя уже в первой четверти матча, получив преимущество в 27 очков. Вторая четверть отличалась особым упорством с обеих сторон. Несмотря на усиленную защиту команды «Зенит-2», «Химки» дошли до большого перерыва, опережая соперника на шесть очков. Значительный вклад внесли игроки Кирилл Попов, Евгений Фидий и Константин Шевчук.

«Химки» продолжили увеличивать отрыв и в третьей четверти, не позволив команде из Санкт-Петербурга сравнять счет. Спортсмены под руководством тренера Андрея Мальцева ушли на последний перерыв с преимуществом в восемь очков.

Так, удерживая превосходство до самого конца игры, «Химки» закончили ее со счетом 101:85.

Завершающий матч за бронзовые медали Суперлиги пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге. Посетить ее можно будет в «Академии Зенит» в 18:00. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте команды.