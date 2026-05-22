Баскетболисты Химок выиграли матч финальной серии у команды Челябинска

Баскетбольный клуб «Химки» победил челябинскую команду в пятом матче финальной серии чемпионата России — Суперлиги со счетом 74:61. Эта победа сократила отставание в серии до 3:2.

Решающей стала третья четверть, когда хозяева ушли в отрыв и удержали преимущество до финальной сирены. У «Химок» особо отметился Виктор Заряжко, набравший 13 очков, сделавший 4 подбора и отдавший 3 передачи. Евгений Фидий заработал 12 очков и 3 подбора, Владислав Шарапов — 8 очков и 11 подборов, Максим Карванен — 10 очков и 5 подборов, Клим Адайкин — 9 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что команда показала характер и настоящую спортивную волю. В таких матчах решают мастерство, настрой и умение собраться в ключевые моменты. Он подчеркнул, что ребята не опустили руки и продолжают борьбу за чемпионский титул, и выразил уверенность, что поддержка родных трибун в шестом матче станет серьезным фактором.

Шестой матч финальной серии состоится 23 мая в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Начало в 19:00.

