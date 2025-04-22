Баскетболисты «Химок» выиграли матч чемпионата Суперлиги против «ЦСКА-2»

Баскетболисты из Химок встретились с командой «ЦСКА-2» в полуфинальной серии чемпионата Суперлиги. Матч завершился со счетом 95:86.
Игра держала болельщиков в напряжении с самых первых минут. Команды то и дело сравнивали счет и обгоняли друг друга. Однако уже к большому перерыву Константин Шевчук, Федор Ключников и Владислав Шарапов воспользовались допущенными ошибками армейцев и вывели «Химки» вперед на девять очков.
Заключительная десятиминутка стартовала с большим количество штрафных от соперника. Отыграться подопечным Андрея Мальцева удалось с большими усилиями, и уже к последней минуте команды подошли с равным счетом. Исход матча решил овертайм.
Четвертый матч полуфинала Суперлиги состоится 23 апреля в 17:00 на базе баскетбольного центра «Химки». Вход на все домашние игры баскетбольного клуба свободный.
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