Баскетболисты «Химок» выиграли матч чемпионата Суперлиги против «ЦСКА-2»

Баскетболисты из Химок встретились с командой «ЦСКА-2» в полуфинальной серии чемпионата Суперлиги. Матч завершился со счетом 95:86.

Игра держала болельщиков в напряжении с самых первых минут. Команды то и дело сравнивали счет и обгоняли друг друга. Однако уже к большому перерыву Константин Шевчук, Федор Ключников и Владислав Шарапов воспользовались допущенными ошибками армейцев и вывели «Химки» вперед на девять очков.

Заключительная десятиминутка стартовала с большим количество штрафных от соперника. Отыграться подопечным Андрея Мальцева удалось с большими усилиями, и уже к последней минуте команды подошли с равным счетом. Исход матча решил овертайм.

Четвертый матч полуфинала Суперлиги состоится 23 апреля в 17:00 на базе баскетбольного центра «Химки». Вход на все домашние игры баскетбольного клуба свободный.