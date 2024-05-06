Баскетболисты Химок выиграли бронзу областных соревнований | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:12 Баскетболисты Химок выиграли бронзу областных соревнований Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 в городском округе Химки заняли третье место на соревнованиях Московской областной федерации баскетбола. Спортсмены стали призерами турнира по баскетболу 3×3.

Спортсмены показывали мастерство под руководством тренера Владимира Трунова. В турнире принимали участие юноши и девушки возрастной категории 19 лет.

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«Наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях и показали хороший результат. Есть к чему стремиться, и я уверена, что у них все получится. Ведь в нашем городском округе большое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, до этого воспитанники спортивной школы стали чемпионами первенства Московской области по баскетболу среди юношей 2009 года рождения. Ребята обыграли соперников из Люберец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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