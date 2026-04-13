Баскетболисты Химок сыграют с командой «Темп-СУМЗ» 13 апреля

13 апреля в Баскетбольном центре «Химки» пройдет матч четвертьфинальной серии чемпионата России (Суперлига). Команда городского округа встретится с «Темп-СУМЗ» из Ревды.

Хозяева площадки ведут в серии со счетом 2:0, и победа в этой игре гарантирует им выход в полуфинал.

Предыдущие две встречи состоялись в Ревде, и в обоих случаях «Химки» уверенно взяли верх. Особенно запоминающейся вышла вторая игра, в которой химкинские баскетболисты разгромили оппонентов со счетом 89:68.

Решающий вклад внесли несколько спортсменов. Разрыв во второй четверти создал Владислав Шарапов, а в середине матча Максим Карванен и Клим Адайкин усилили давление, выведя «Химки» в лидеры. Подмосковная команда в финальной четверти набрала 28 очков и закрепила триумф.

Такая уверенность и сыгранность дают надежду перед предстоящим поединком. Фанатов ожидает насыщенная программа: перед стартом выступит DJ-группа Swanky Tunes, а в фойе разыграют призы от баскетбольного клуба «Химки».

Шоу-программа начнется в 18:00, а сам матч — в 19:00. Вход свободный.