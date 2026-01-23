Баскетболисты «Химок» сыграют домашний матч с «Динамо» из Грозного

Баскетбольный клуб «Химки» готовится к очередному домашнему матчу чемпионата Суперлиги. В ближайшую субботу команда примет на своей площадке «Динамо» из Грозного.

Предыдущее противостояние команд состоялось в декабре прошлого года и завершилось победой химчан. Сейчас «Химки» под руководством Глеба Плотникова занимает третье место в турнирной таблице, имея 11 побед в 17 матчах и 28 набранных очков.

Соперники провели 15 игр, в восьми из которых одержали победу. С результатом 23 очка «Динамо» располагается на девятой строчке чемпионата.

Матч пройдет 24 января в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Начало игры — в 14:00.

Посетить встречу и поддержать команду может любой желающий — вход для болельщиков свободный. Онлайн-трансляции матчей доступны на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».