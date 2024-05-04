Баскетболисты Химок стали чемпионами первенства Подмосковья | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 21:33 Баскетболисты Химок стали чемпионами первенства Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва № 1 стали чемпионами Первенства Московской области по баскетболу среди юношей 2009 года рождения. В финале команда одержала победу над баскетболистами из Люберец со счетом 66:52.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 1 представили городской округ Химки на Первенстве Московской области по баскетболу. По итогам соревнований спортсмены заняли первое место и завоевали чемпионский титул. Соревнования провели среди юношей возрастной категории 2009 года рождения.

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В полуфинале жители Химок обыграли команду училища олимпийского резерва № 3, а в финале одержали победу над баскетболистами из Люберец с заключительным счетом 66:52, отстояв право на золото областного первенства. Химкинская команда спортшколы олимпийского резерва № 1 выступила под руководством тренера Романа Юдаева.

Кроме того, два игрока команды попали в символическую пятёрку турнира: спецпризы вручили лучшему разыгрывающему защитнику Макару Иванину и лучшему форварду Исаие Пану.

«В Химках развитие детско-юношеского спорта всегда является приоритетом. Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины и волю к победе. Профессионалы химкинских баскетбольных клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол», — рассказал Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва № 1 одержали победу на выездном баскетбольном турнире. Команда сыграла четыре матча с соперниками и победила во всех встречах, выиграв золотые медали. Соревнования провели среди юношей возрастной категории 2014 года рождения и младше из Химок, Великого Новгорода, а также Тверской и Новгородской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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