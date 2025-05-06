Баскетболисты «Химок» победили в матче Суперлиги против команды «Зенит-2»

Домашний матч за бронзовые медали Суперлиги закончился для баскетболистов из Химок триумфальной победой. Спортсмены вырвались вперед со счетом 80:68.

Первая четверть прошла удачно для команды из Санкт-Петербурга, однако уже во второй десятиминутке баскетболисты под руководством тренера Андрея Мальцева стали набирать преимущество. Так, после серии заброшенных мячей «Зениту» пришлось просить тайм-аут.

Тем не менее, после большого перерыва спортсмены из Химок продолжили наращивать отрыв. Несмотря на то, что соперники показали себя достойно и не сдавались до самого конца, игра закончилась со счетом 80:68.

Значительный вклад в победу внесли Александр Мальцев и Федор Ключников, благодаря им «Зенит-2» удалось обойти по количеству очков.

Напомним, что поддержать баскетболистов может каждый желающий. Вход на все домашние матчи клуба бесплатный.