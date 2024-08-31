Баскетболисты Химок победили на Кубке Давида Берлина

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках успешно выступили на Кубке Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3×3. По результатам состязаний химчане заняли первое место.

Участие в турнире приняли более тысячи спортсменов в 12 возрастных категориях и в составе 250 команд юношей и девушек. Химки представляли Семен Груздев, Тимофей Кореньков, Александр Киселев и Роман Климов. Баскетболисты соревновались среди спортсменов 2008 года рождения под руководством тренера Андрея Тимофеева.

«Юные химчане не перестают радовать нас своими спортивными достижениями. Ребята, мы очень гордимся вами. Вы — огромные молодцы! Желаю новых побед!» — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Почетными гостями соревнований стали призер Евролиги, многократный чемпион России, чемпион Единой лиги ВТБ, чемпион Лиги ФИБА-Европа Виктор Кейру; чемпион Европы, экс-тренер сборной России Сергей Быков; игрок NBA, чемпион Суперлиги, обладатель кубка России Павел Подкользин и другие именитые спортсмены.

Ранее команда «Химки-2» выступила на баскетбольном турнире 3×3 «Мы чемпионы». Химчане заняли первое место среди более чем 60 команд разных возрастных групп.

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