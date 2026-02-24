Баскетболисты «Химок» одержали победу над командой из Владивостока

Химкинский баскетбольный клуб взял верх над «Динамо» из Владивостока в матче Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 86:75 в пользу хозяев площадки.

Гости активно начали игру и после первой четверти вели с разницей в пять очков. Химчане смогли переломить ход матча во втором периоде и ушли на большой перерыв при счете 41:32. Во второй половине встречи преимущество хозяев только росло, достигнув почти 20 очков.

«Мы допустили много ошибок в начале, но команда собралась и показала характер. Важно, что выиграли всю серию у этого соперника в регулярном чемпионате», — отметил главный тренер после игры.

Перед заключительной четвертью разница составляла 18 очков, что позволило химчанам уверенно довести матч до победы. Следующий матч команда проведет на выезде 6 марта против клуба «Темп-СУМЗ» из Ревды. Начало игры в 16:00, вход свободный. Трансляцию можно посмотреть на официальном сайте команды.