Баскетболисты «Химок» обыграли в домашнем матче «ЦСКА-2»

Баскетбольная команда «Химки» на домашнем паркете встретилась с командой «ЦСКА-2» в рамках полуфинала Суперлиги. Матч завершился со счетом 61:57.

Начали встречу химкинские баскетболисты активно. Соперник отставал по результатам первой десятиминутки на шесть очков. Уже во второй четверти армейцы вышли вперед на три балла. Последний игровой отрезок «ЦСКА-2» начал с нападения, однако химкинская защита показала высокий уровень мастерства и спасла команду. Баскетболисты выиграли со счетом 61:57, сравняв очки в серии.

Решающий пятый матч полуфинала Суперлиги проведут уже в эту субботу, 26 апреля, в Москве, во Дворце спорта «Динамо». Игра начнется в 19:00. Болельщики смогут наблюдать за встречей в прямом эфире. Матч будут транслировать на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».