Баскетболисты Химок обыграли команду из Ростова-на-Дону в туре Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в выездном матче Суперлиги против ростовского «БАРС-РГЭУ» со счетом 78:67. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

В выездном матче чемпионата Суперлиги баскетболисты «Химок» с большим трудом переиграли команду «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Несмотря на уверенный старт химчан, ростовчане быстро сравняли игру, и к середине встречи счет был абсолютно равным — 31:31.

Вторая половина матча также прошла в упорной борьбе с частыми сменами лидера. Основное время не выявило победителя, и судьба игры решилась в овертайме, где «Химки» оказались хладнокровнее и сильнее, одержав победу со счетом 78:67.

10 декабря подопечным главного тренера Глеба Плотникова предстоит домашний матч Кубка России против грозненского «Динамо». Игра начнется в 19:00 в Баскетбольном Центре «Химки», вход для болельщиков свободный.