Баскетболисты «Химок» начали подготовку к новому сезону Суперлиги

Химкинский клуб серьезно изменил состав перед началом Кубка России. Среди новичков: Виктор Заряжко, Влад Шарапов, Роман Баландин, Кирилл Коновалов, Азат Тукмаков, Сергей Михалев, Кирилл Попов и Глеб Суворов.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. При этом больших задач с нас никто не снимает, мы нацелены как минимум на финал. Мы довольны тем, как провели трансферную кампанию, в предсезонных играх уже видели, как команда находит взаимопонимание. Конкуренция в этом сезоне ожидается высокой, наши прямые конкуренты также усилились. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», — поделился генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Отметим, что в прошлом сезоне местная команда стала серебряным призером Суперлиги. Результатом 30 матчей стали 26 побед.

Матч состоится восьмого октября в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки». Вход — свободный.

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