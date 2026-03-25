Баскетболистки из Видного выиграли первенство России в Ленинском округе

Юниорская команда «Московская область-1» из Видного стала сильнейшей на Первенстве России среди девушек 2010 года рождения. Финальный этап завершился в Санкт-Петербурге драматичным матчем, завершившимся победой подмосковной команды в овертайме.

В решающей встрече видновские спортсменки встретились со столичной командой «Москва-1». Основное время финала прошло в равной борьбе: соперники поочередно выходили вперед, но ни одной из сторон не удалось создать комфортный отрыв. На последних минутах баскетболистки из Московской области сумели выровнять положение и перевести игру в дополнительную пятиминутку. Итоговый счет встречи составил 92:85 в пользу подмосковной команды, которая завоевала золотые медали турнира.

По словам генерального директора клуба «Спарта энд К» и тренера команды Анны Архиповой-фон Калманович, успех стал закономерным итогом работы на протяжении всего сезона.

«Команда последовательно готовилась к решающим матчам, шаг за шагом отрабатывались взаимодействие и игровые моменты. В финальной встрече девочки показали характер, сумели сохранить концентрацию в концовке и в овертайме, сыграли собранно и довели матч до победы, которая стала результатом общей работы», — отметила наставник.

Самыми результативными игроками финала стали Леонэль Мусина, набравшая 25 очков, а также Анастасия Пиюк и Дарья Трушина, каждая из которых добавила в копилку команды по 16 очков. В пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова подчеркнули, что этот сезон стал дебютным для команд данного возраста в финальной части соревнований, и видновские баскетболистки сразу же сумели завоевать медали высшего достоинства.