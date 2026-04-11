Баскетболистки из Серпухова вошли в топ-5 на региональных соревнованиях

Фиджитал-баскетбол совмещает традиционную игру на площадке и соревнование на приставке. Участники сначала состязаются в виртуальном матче до 11 очков. В этой части турнира студентки из Серпухова часто оказывались в лидерах — сказались уверенное управление джойстиками и грамотная тактика. После этого с набранными баллами команды выходят на реальное поле, где играют в стритбол «2×2» до 21 очка, но с ограничением по времени — семь минут.

Победа определяется по сумме очков, заработанных на обоих этапах. Чтобы добиться успеха, спортсменкам нужны не только хорошая физическая подготовка, но и отличное владение консолью, быстрая реакция и стратегическое мышление.

Команда Серпуховского колледжа достойно выдержала конкуренцию с сильными участницами из других регионов, показала характер и волю к победе. Турнир подтвердил, что фиджитал-спорт — это глобальный тренд, который открывает перед спортсменами возможность гармоничного развития в физическом и цифровом измерениях.