Баскетболистки из Подмосковья победили на всероссийском фестивале «Минибаскет»

Команда «Спарта энд К» из Ленинского городского округа выиграла золотые медали на юбилейном всероссийском баскетбольном фестивале «Минибаскет». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки из Видного выиграли турнир «пять на пять» и стали вторыми в играх формата «три на три». Девушкам не было равных в спортивных конкурсах и баскетбольном квизе, который провели впервые за 50-летнюю историю фестиваля. По итогам всех соревнований и конкурсов команда «Спарта энд К» завоевала первое место в зачете возрастной категории 2011 года рождения и младше.

​​Индивидуальные награды получили Вероника Мусина в номинации «Мозг команды» и София Истомина — «Мечта тренера». Наставник подмосковной команды Кристина Пиюк стала лучшим тренером фестиваля.

​​«Минибаскет» — крупнейший в стране централизованный смотр юных баскетболистов. Свою карьеру с этого старта начинали такие звезды большого баскетбола, как Андрей Кириленко, Мария Степанова, Светлана Абросимова, Илона Корстин и многие другие.

​Фестиваль провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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