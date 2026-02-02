Баскетболистки из Одинцова стали призерами турнира

Воспитанницы спортивной школы «Старый городок» заняли второе место на соревнованиях по баскетболу. Турнир прошел в подмосковном селе Атепцево.

Соревнования организовало наро-фоминское отделение «Боевого братства». В них участвовали пять команд из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Наро-Фоминск, Красногорск и Одинцовский округ.

«Для нас это важный этап и хорошая школа. Девчонки показали характер и волю к победе», — сказал тренер команды.

Между тем, в самом округе идет капитальный ремонт здания спортивной школы «Старый городок». Работы ведут по областной программе. Уже готов второй этаж: там оштукатурили стены и поставили новые окна. Скоро завершат остекление первого этажа.

Обновленную школу планируют открыть к 1 сентября. Это позволит юным спортсменам тренироваться в современных условиях.