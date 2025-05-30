Баскетболистки из Наро-Фоминска выступили на Всероссийских соревнованиях

В Челябинске прошел финал Всероссийских соревнований по баскетболу среди девушек до 14 лет, собравший 16 команд страны. В финальной части состязаний приняли участие баскетболистки Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска, которые установили новый рекорд для округа.

На пути к финалу команда преодолела четыре этапа предварительных соревнований. В финальной части турнира участницы были распределены на четыре группы по четыре команды в каждой. Спортсменки из Наро-Фоминска выиграли все матчи в группе «Б», одержав победы над соперницами из Москвы, Красноярска и Санкт-Петербурга, что позволило им занять первое место в группе.

В плей-офф команда продолжила борьбу: в 1/8 финала подопечные тренера Оксаны Гаевской одолели команду «Самотлор» из Нижневартовска. Однако в последующих матчах команде не удалось преодолеть сопротивление соперниц из Санкт-Петербурга и Челябинска, и девушки заняли итоговое восьмое место среди всего финального состава из 16 команд. Этот результат остается лучшим в истории баскетбола Наро-Фоминска для этого возраста.