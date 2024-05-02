Баскетболистки из Мытищ выступили на открытии спортплощадки на ВДНХ | 360°

02 мая 2024, 14:43
Баскетболистки из Мытищ выступили на открытии спортплощадки на ВДНХ
Площадка «Спортивная Россия» начала работать на международной выставке-форуме на ВДНХ. Баскетболистки из Мытищ выступили на открытии. Всем участникам спортивного мероприятия вручили памятные награды и подарки.
Двукратная чемпионка России по гиревому спорту Есения Столярова приняла участие в церемонии открытия спортивной площадки. Она провела для юных спортсменов зарядку, а чемпион Европы и России по баскетболу Алексей Саврасенко организовал для участников мастер-класс.
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«Самое главное, чтобы каждый человек получил от спорта отличное настроение. Мы привезли его с собой — и заряжаем людей положительными эмоциями», — отметил Саврасенко.
Помимо этого, для всех желающих работала детская развлекательная программа с интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.
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Спортсмены
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