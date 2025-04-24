Баскетболистки из Мытищ выиграли бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях

Финал всероссийских спортивных соревнований по баскетболу имени Евгения Гомельского среди девушек до 15 лет состоялся с 13 по 21 апреля в Республике Башкортостан. Баскетболистки из Мытищ выиграли на турнире бронзовую медаль.

В матче за третье место подмосковные спортсменки встретились с соперницами из спортивной школы имени Александра Гомельского. Он завершился со счетом 61:54 в пользу мытищинских баскетболисток.

Самым результативным игроком стала Дарья Челак, которая забила 16 очков, а также продемонстрировала девять перехватов и шесть передач.

Турнир проводили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».