Баскетболистки из Мытищ стали серебряными призерами первенства России

В финале первенства России среди команд девушек до 14 лет мытищинские баскетболистки стали серебряными призерами турнира. Заключительный этап соревнований прошел в Салавате.

Спортсменки являются воспитанницами мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. На групповом этапе девочки успешно справились с командами из Оренбурга и Василеостровского района Санкт-Петербурга, но уступили команде спортивной школы Самары.

На протяжении сезона мытищинские баскетболистки победили московскую команду «Глория» и санкт-петербургский «Купчинский Олимп». В финальной игре спортсменки долгое время лидировали, но в концовке уступили самарской команде со счетом 39:42.

Несмотря на второе место своей команды защитника команды Дарью Челак признали обладательницей титула MVP Финального раунда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».