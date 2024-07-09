Баскетболистки из Мытищ победили на фестивале спорта в «Лужниках»

Воспитанницы спортивной школы по баскетболу в Мытищах успешно выступили на Дне Московского спорта в "Лужниках". Девушки 2011 и 2014 годов рождения одержали победу.

День Московского спорта – масштабный фестиваль. Мероприятие посетили более 157 тысяч человек. В комплексе "Лужники" оборудовали 20 тематических площадок. Там прошли соревнования по настольному теннису, баскетболу, шахматам, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и сборке кубика Рубика.

Воспитанницы спортивной школы по баскетболу в Мытищах успешно сыграли на соревновании. Сборные 2011 и 2014 годов победили в своей категории.

Помимо этого, были организованы мастер-классы, выступления известных атлетов и различные конкурсы.

На Дне Московского спорта зафиксировали два рекорда России. Тренеры провели самую массовую тренировку по стретчингу. Ее посетили более 1800 человек. Здесь же прошел большой турнир по настольному теннису: играли 1500 посетителей на 130 столах.

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