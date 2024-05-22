Баскетболистки из Ленинского округа стали лучшими на первенстве Подмосковья

Первенство по баскетболу среди команд 2007–2013 годов рождения прошло в Подмосковье. Юные спортсменки из Ленинского округа заняли все ступени пьедестала.

Баскетболистки из Ленинского округа выиграли золото, серебро и бронзу областных соревнований.

«Этот сезон на первенстве Московской области стал для всех команд клуба очень полезным и продуктивным. Дети получили отличный игровой опыт, проявили настоящий спортивный характер и усовершенствовали свои навыки, а медали стали приятным бонусом к усердной работе. Продолжаем трудиться», — сказала тренер команд «Спарта энд К» 2009 и 2014 года рождения и сборной Московской области Александра Мамедова.

Баскетболистки команды «Спарта энд К» 2009 года рождения выиграли золото. Воспитанницы еще трех команд 2010, 2011 и 2012 годов рождений завоевали серебряные медали. Самые юные спартанки 2014 года рождения получили бронзовый комплект наград. Сейчас спортсменки продолжают тренировочный процесс, готовятся к летним сборам и новому спортивному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».