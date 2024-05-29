Баскетболистки их Мытищ выиграли серебро на всероссийских соревнованиях

Фото: РФБ

Команда юных баскетболисток из Мытищ выиграла серебро на всероссийских соревнованиях среди девочек 14 лет. Турнир прошел с 18 по 26 мая в Салавате в соответствии с целями федерального проекта «Спорта — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, титул MVP финального раунда получила защитник СШОР по баскетболу Дарья Челак.

В финале подмосковные спортсменки встретились с командой из Самарской области. Решающий бросок нанесли самарские баскетболистки и установили итоговый счет матча — 42:39.

Призером соревнований стала еще одна подмосковная команда. «Спарта энд К» — СШОР по игровым видам спорта заняла пятое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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