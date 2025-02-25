Баскетболист Виктор Кейру провел тренировку для юных спортсменов в Коломне

Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру 24 февраля посетил Коломну и провел мастер-класс для команд Школьной лиги. На открытом уроке присутствовали более 100 юных спортсменов.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что Кейру рассказал школьникам о ключевых правилах игры в команде, продемонстрировал приемы передач и бросков, а также поделился опытом улучшения техники.

После мастер-класса баскетболист сфотографировался со всеми желающими и дал им автографы. Затем состоялся «Матч звезд», в котором приняли участие лучшие игроки всех учебных заведений Коломенской школьной лиги. Встреча завершилась вничью.

В ноябре началась серия встреч амбассадоров с участниками проекта. Свой опыт школьникам передали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Леся Махно, Александра Коруковец и другие титулованные спортсмены.