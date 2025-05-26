Баскетболист Кирилл Попов провел тренировку для юных спортсменов в Королеве

Игрок баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов 24 мая посетил Королев, где провел мастер-класс для участников Единой школьной лиги Московской области. Форвард рассказал юным спортсменам, как правильно разминаться, а также дал несколько советов по технике владения мясом.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья отметили, что амбассадор Школьной лиги провел тренировку и устроил состязания один на один со всеми участниками встречи. Кроме того, он разыграл призы и памятные подарки.

Подольск стал лидером сезона лиги 2024/2025 по числу наград и достоинству медалей. На втором месте оказалась Балашиха, а на третьем — Дмитровский округ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился, чтобы учителя физкультуры и главы школ, команды которых заняли призовые места, получили выплаты.

В новом сезоне в проекте могут принять участие свыше 50 тысяч школьников.