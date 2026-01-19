Баскетболист из Павловского Посада установил рекорд на Первенстве России

В полуфинальном раунде Первенства России среди юниоров 2010 года рождения, в напряженном противостоянии между командами Московской и Ленинградской областей, завершившимся со счетом 139:67 в пользу Подмосковья, был установлен новый рекорд. Главным героем этой встречи стал защитник из Павловского Посада, юный Алексей Самарин, которому удалось покорить гроссмейстерскую отметку в 100 набранных очков в одном матче.

Это достижение, о котором сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа, стало результатом индивидуального мастерства и выносливости.

«Алексей отыграл весь матч без замен, что само по себе является подвигом на таком уровне. Он продемонстрировал не только феноменальную точность бросков, но и поразительную стабильность на протяжении всех четырех четвертей. В его личном активе — 28 попаданий с игры, включая девять точных трехочковых бросков, и 17 реализованных штрафных», — отметили в администрации округа.