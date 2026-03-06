Банный ретрит для выгоревших в офисах запустили в Подмосковье

Полное погружение в атмосферу сказочного леса, процедура «из огня, да в полымя», доведение до эйфории и полная нирвана. В Подмосковье запустили банный ретрит для выгоревших в офисе.

Всего 10 километров по Рублево-Успенскому шоссе — и вы в сказочном сосново-еловом лесу. Программы отдыха здесь созданы мастерами с многолетним стажем. Вокруг — только лес, деревянный сруб и тишина.

«Люди, знающие тему русской бани, русской культуры создали такое пространство», — сказал банный продюсер Олег Забугорский.

Изюминка комплекса — баня «по-черному». Там дым находится внутри помещения. Правильно построить такое место сложно, ведь важно соблюсти целый ряд правил.

Гостям доступны несколько видов парений, включая холодное. А после оздоровления посетителям предлагают травяной чай с медом.

Цена такой программы для группы до 10 человек в не выходной и непраздничный день составит около 50 тысяч рублей.