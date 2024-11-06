Банный лес благоустроят в Пушкино в 2025 году

Банный лес преобразят в Пушкино в следующем году. Там появится уникальное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения, заявил глава министерства благоустройства региона Михаил Хайкин.

По ловам министра, для жителей создадут 6,8 километра новых дорожек, в том числе 1,5 километра велолыжного маршрута. Там также появится автостоянка на 48 мест.

«Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — отметил Михаил Хайкин.

На территории установят две детские площадки, а также место для занятий спортом. Со смотровой зоны будет открываться вид на окружающие леса.

В парке будет работать прокат и туалеты, там разместят скамейки и урны, навигацию и места для выгула собак.