Банный фестиваль пройдет на берегу Васильевского озера в Кашире

Ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» в 12-й раз пройдет в Подмосковье. Любителей легкого пара ждут на берегу Васильевского озера вблизи каширской деревни Завалье-2.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщили, что фестиваль пройдет с 28 по 30 июня. Банщики со всех регионов России приготовили расслабляющие программы парения, телесные практики с применением натуральных трав.

Участников ждет также развлекательная программа с живой музыкой и танцами. К услугам гостей подготовят 30 мобильных бань, ярмарку натуральных продуктов и сувениров ручной работы. Главными угощениями станут сбитень и полбяные блины. Для детей откроют игровой городок.

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