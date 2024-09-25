Банковские карты с уникальным дизайном выпустили к юбилею Химок

Дебетовую карту с необычным дизайном выпустили к юбилею Химок. На ней изображен железнодорожный мост через канал имени Москвы, который напоминает о развитии округа.

Дизайн уникальной карты выбрали не просто так. Арочный мост длиной 164,4 метра возвели в 1935 году по инженерному проекту Аполлона Белоголового. Он стал неотъемлемой частью инфраструктуры Химок, которая соединяет округ с Москвой.

«Мы долго думали, что подарить химчанам и решили, что самый лучший подарок от банка — карта с изображением города. Мы очень внимательно отнеслись к деталям и на мой взгляд это не просто финансовый инструмент, а символ связи жителей с историей родного края», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Всего банк выпустил 500 лимитированных карт, 50 из них уже нашли своих обладателей.

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