Банк ВТБ подарил оборудование онкодиспансеру Балашихи

В рамках программы «Мир без слез» ВТБ передал специальное оборудование для химиотерапии Московскому областному онкологическому диспансеру в Балашихе. А также организовал для маленьких пациентов спектакль о финансовой грамотности с участием известных героев «Спокойной ночи малыши» и амбассадором банка.

Новые аппараты облегчили проведение химиотерапии и повысили комфорт пациентов. Благодаря этому дети теперь могут выходить на прогулки.

Для поддержки эмоционального состояния маленьких пациентов банк подготовил образовательный спектакль, в котором через знакомых персонажей рассказывали о правилах финансовой грамотности. В мероприятии приняли участие актеры, амбассадор ВТБ Айтиша и герои популярного детского шоу «Спокойной ночи, малыши!».

«Важной частью лечения является поддержка позитивного настроя у детей и их родителей. Программа „Мир без слез“ помогает создавать атмосферу заботы и надежды, сочетая современное оборудование и развивающие спектакли», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Медицинское учреждение, расположенное в Балашихе, ежегодно оказывает помощь более чем 3500 детям с онкологическими заболеваниями.