Баню в поселке Назарьево в Одинцове отремонтируют к осени 2025 года

Масштабное обновление бани, построенной в 1948 году, продолжается в поселке Назарьево Одинцовского округа. Ранее она была общественной, а сейчас находится в частной собственности.

Новый владелец начал капитальные работы по реконструкции здания и прилегающей территории в 2023 году. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что открытия бани с нетерпением ожидают не только жители поселка, но и окрестных поселений.

На здании обновлии кровлю, установили систему приточно-вытяжной вентиляции, завершили реконструкцию фасада. Работы продолжаются в интенсивном темпе. Сейчас собственник занимается ремонтом внутренних помещений: парной, душевыми, купелью, массажным кабинетом, кафе и бассейном. Стоит отметить, что после обновления в Назарьевской бане увеличится размер парной — одновременно в ней смогут находиться до 40 человек.