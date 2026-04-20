Подмосковье приняло участие в Балтийском культурном форуме в Калининграде

С 16 по 18 апреля в Калининградской области прошел Балтийский культурный форум — одна из главных дискуссионных площадок России, где обсуждаются актуальные вопросы и перспективы развития сферы культуры.

В мероприятиях форума приняла участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх. Она посетила пленарное заседание и дискуссионные площадки в первый рабочий день форума.

Темой дискуссий в Год единства народов России стал «Культурный диалог и диалог культур». Форум собрал порядка 200 спикеров федерального уровня. В центре внимания были сохранение культурного кода, развитие межкультурного диалога и укрепление связей между регионами.

Помимо традиционных пленарных заседаний и круглых столов, впервые в рамках форума был проведен Координационный совет по культуре при Министерстве культуры РФ. На нем обсуждались стратегические вопросы развития отрасли.

Мария Баюх дала интервью ТАСС, где рассказала о развитии культурного и туристического потенциала Московской области. Она подчеркнула важность обмена опытом между регионами, в частности, между Подмосковьем и Калининградской областью.

17 апреля Мария Баюх приняла участие в рабочей встрече с главой администрации Светлогорского городского округа Калининградской области Владимиром Бондаренко. Участники обменялись опытом по развитию туристического потенциала малых исторических городов и реализации инвестиционных проектов.