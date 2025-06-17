Баллы за индивидуальные достижения удвоили при поступлении университет в Дубне

С 20 июня в университете «Дубна» начнется прием абитуриентов. В этом году на бюджетные места претендует более 500 человек, а также введены некоторые нововведения в правила поступления.

Как сообщила исполняющая обязанности проректора по учебной работе Оксана Крейдер, теперь для подачи заявления не требуется предоставлять оригиналы документов — достаточно дать согласие на зачисление.

Кроме того, увеличены бонусы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием и диплом колледжа теперь оцениваются в 10 баллов вместо прежних пяти, а значок «Готов к труду и обороне» добавляет четыре балла.

Университет предлагает обучение по 24 направлениям, среди которых особой популярностью пользуется специальность «Ядерные физика и технологии».

По словам главы города Максима Тихомирова, «Дубна» уже десять лет входит в число лучших российских вузов по версии агентства RAEX.

Напомним, подать документы можно через официальный сайт университета, портал Госуслуги или лично. Приемная комиссия работает в будние дни с 10:00 до 18:00, в субботу — до 14:00, воскресенье — выходной. Прием заявлений на бюджетные места завершится 25 июля, согласия на зачисление принимаются до 5 августа. Итоги будут опубликованы 7 августа.

Подробности о необходимых документах, направлениях подготовки и особенностях приема доступны на официальном сайте университета.