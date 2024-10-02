Балконы сложной геометрической формы разрешили не остеклять в Подмосковье

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, ранее в регионе действовал стандарт, по которому все балконы, за исключением французских, то есть менее полуметра, нужно было стеклить изначально, поскольку последующее самостоятельное остекление уродовало фасады.

«Но вместе с тем современные тенденции в архитектуре используют балконы как мощный выразительный элемент, формирующий облик здания, и мы понимаем, что существуют такие типы балконов, которые застеклить невозможно. Поэтому мы детализировали требования к проектам», — пояснила Кузьмина.

К таким видам относятся балконы со сложной геометрией, а также определенные виды парапетов, на которые нельзя опереть стеклопакет. Архитекторов решили не ограничивать в творчестве.

«Когда мы видим, что идея хороша, мы пытаемся найти разумные компромиссы и сделать их правилом, работающим для всех. Так получилось и с балконами. Если проектировщики хотят повышать качество застройки, а не пытаться бесконечно экономить на регионе, мы идем навстречу», — заключила Кузьмина.

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